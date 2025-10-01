Neuquén pone en marcha Tech Day: IA al servicio de la gestión pública

Con el auditorio de Casa de Gobierno como escenario, este jueves 2 de octubre se pondrá en marcha en Neuquén el primer encuentro de tecnología y digitalización “Tech Day: Neuquén en Red – Un Estado mejor conectado”, una jornada que busca integrar innovación, conectividad e inteligencia artificial en la gestión pública.

El evento reunirá a especialistas, emprendedores, empresas y referentes de gobiernos digitales, en un espacio de intercambio que apunta a transformar la administración pública en un sistema más ágil, eficiente y cercano al ciudadano.

Durante la jornada se presentará el nuevo portal NQN+Ágil, que permitirá mejorar la interacción entre vecinos y el Estado, y se lanzará la Mesa de Modernización Digital. Además, se firmarán convenios de integrabilidad con municipios neuquinos y con la provincia de Río Negro, en un paso clave hacia una administración articulada y moderna.

“El objetivo es hablar de tecnología y cómo aprovecharla para mejorar la gestión pública. Queremos detectar los problemas que tienen los ciudadanos con el Estado y dar respuestas más rápidas y efectivas”, explicó el ministro de Planificación, Rubén Etcheverry.

Uno de los anuncios centrales será la creación del Foro Federal de Ciencia, Innovación y Tecnología, impulsado desde las provincias ante la falta de acompañamiento de Nación en estas áreas. “Entre las provincias vamos a trabajar juntos en temas vinculados con una administración inteligente y al servicio del ciudadano”, sostuvo Etcheverry.

El Tech Day también abordará la proyección de data centers en Neuquén, aprovechando ventajas estratégicas de la provincia como el clima frío y seco, la disponibilidad de tierras y el acceso a energía a bajo costo. “El gobernador nos pidió avanzar en este tema. Neuquén tiene condiciones ideales para instalar grandes procesadores y centros de almacenamiento de datos”, agregó el ministro.

La actividad contará además con la participación del clúster Infotech Neuquén, que expondrá propuestas de inteligencia artificial aplicada a la educación y dictó talleres prácticos sobre el uso de estas herramientas en la vida diaria.

Con inscripción previa y abierta al público, la jornada busca acercar la innovación a todos los sectores. “La inteligencia artificial atraviesa todo, desde empresas hasta gobiernos, y Neuquén no puede quedarse atrás”, concluyó Etcheverry.