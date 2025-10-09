En el viernes de feriado nacional se juega por la 12ª fecha del Clausura 2025 en la Liga Profesional que espera por homenajes en todo el país en memoria de Miguel Ángel Russo, incluso en la cancha de Newell’s donde se presentará el presionado equipo de Cristian Fabbiani.

El mismo día en que la Selección Argentina jugará por la fecha FIFA en Miami, uno de los líderes transitorios de la zona A perdió en Santiago del Estero 3 a 1. El gol de Jonathan Galván a los 35 minutos del partido puso en ventaja a Central Córdoba ante Unión de Santa Fe. Agustín Colazo, a los 34 del segundo tiempo descontó.

Ya en el quinto minuto de adición, el conjunto santiagueño le puso cifras definitivas a su victoria, con la aparición de Matías Perelló que le bajó el telón al cruce.

Por el mismo grupo, en las posiciones por ingresar a los playoffs, Argentinos Juniors visitó a Defensa y Justicia y perdió 1 a 0 con el gol de Juan Gutiérrez en el arranque del segundo tiempo.

En la continuidad del día

Newell's recibirá a Tigre desde las 18:30 en el Coloso Marcelo Bielsa y el control de Pablo Echavarría, en el último turno de una jornada con otros dos encuentros por la zona A y el restante de la B.

El conjunto rosarino viene de perder en La Bombonera por 5 a 0. Sólo el pronto llamado a elecciones no eyectó del cargo al “Ogro” Fabbiani, uno de los que tuvo lindas palabras para el fallecido Russo, identificado con la otra mitad de la ciudad de Rosario.

La foto que el Ogro Fabiani compartió para despedir a Miguel Ángel Russo, un referente de Rosario Central.

Newell’s llega penúltimo, a 9 puntos de la zona roja del descenso, contra un Matador que está sexto, dentro de los transitoriamente clasificados a los playoffs. Televisa Espn sin codificar.