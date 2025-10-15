Un fuerte accidente de tránsito se registró cerca de las 8 de este miércoles en la intersección de las calles Corrientes y Ricchieri, en la ciudad de Neuquén. El hecho involucró a un vehículo Renault Sandero que circulaba en sentido norte-sur por calle Corrientes, y una motocicleta que, según testigos, se desplazaba a alta velocidad por Ricchieri.

Como resultado del impacto, el motociclista salió despedido y sufrió lesiones que requirieron su traslado a un centro de salud por parte del personal del SIEN. El conductor del Sandero, por su parte, resultó ileso, aunque el vehículo terminó con importantes daños: quedó muy golpeada la puerta del conductor, el capó, la parte trasera izquierda y el parabrisas.

Al lugar acudieron efectivos policiales y personal de emergencias médicas, quienes asistieron rápidamente a los involucrados. La circulación en la zona se vio parcialmente afectada mientras se realizaban las tareas de asistencia y peritaje.