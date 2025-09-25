Empresas de la región capacitaron a estudiantes de escuelas técnicas para facilitar su inserción laboral

En el Complejo Cultural Cipolletti se llevó a cabo una jornada de capacitación destinada a estudiantes de sexto año de escuelas técnicas, con el objetivo de acompañarlos en su transición hacia el mercado laboral y la formación superior. La iniciativa, impulsada por empresas privadas en articulación con instituciones educativas y organizaciones sociales, benefició a jóvenes de cinco escuelas técnicas de la región.

La actividad forma parte del programa "Senda de Jóvenes", que celebra un año de brindar orientación educativa y laboral a estudiantes próximos a egresar. El proyecto se basa en dos ejes fundamentales: la preparación para el mundo del trabajo y el desarrollo de un proyecto de vida para quienes deseen continuar sus estudios.

Durante el encuentro, especialistas en energías renovables y empleabilidad compartieron sus conocimientos con los estudiantes, abordando temas clave en función de los intereses relevados previamente a través de encuestas.

En diálogo con el programa "La noche cae, la radio se enciende" que se emite por AM550, Javier Bulzomi, secretario de la organización e integrante de la Asociación del Personal Jerárquico del Agua y la Energía (APJAE), destacó la metodología de trabajo del programa:

“Está destinado a chicos de sexto año, y nosotros en nuestra asociación hacemos encuentros que son unipersonales, es decir, de un establecimiento por vez. Tratamos los dos aspectos principales con un ingeniero de la UNCo y una psicopedagoga de la Policía de Río Negro. Ellos brindan una charla orientativa, y en base a las encuestas de los chicos han surgido los dos temas de hoy: energías renovables y empleabilidad, que son los que más les interesan conocer”.

El evento contó con el respaldo de empresas del sector energético y organizaciones comprometidas con la formación de nuevos talentos, en una apuesta concreta por el desarrollo profesional de los jóvenes de la región.