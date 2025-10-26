La candidata a diputada nacional por La Neuquinidad, Karina Maureira, votó este domingo por la mañana en el CPEM N°25 de Neuquén, ubicado en Cabellera del Frío y Ramos de Espejo, en el barrio Mercantiles. Con un mensaje de compromiso y serenidad, la dirigente participó del acto electoral y dejó reflexiones sobre el significado de la jornada.

“Es una elección para la cocina de las leyes, nada más ni nada menos que el lugar que va a defender al país, que debería defender al país. Lo hago con mucho orgullo, desde el primer día que fui convocada para formar parte de esta lista”, expresó Maureira tras emitir su voto, haciendo referencia al rol del Congreso como ámbito central de la representación política.

La candidata remarcó además la importancia de la participación ciudadana: “En principio, que sea una jornada tranquila. Debemos entender que tenemos que ir a votar, que es un derecho ganado, sobre todo, y que habla claramente de nuestras posibilidades respecto de los espacios políticos en la Argentina hoy”.

Antes de retirarse del establecimiento, Maureira hizo un llamado a la responsabilidad y al disfrute del ejercicio democrático: “Cada uno es libre de hacer lo que sienta y expresarlo de la mejor manera, así que les pido, por favor, responsabilidad respecto de lo que significa la misión misma del voto y, sobre todo, estar felices”.

Con tono sereno pero firme, la candidata de La Neuquinidad destacó que la participación consciente de cada ciudadano fortalece la democracia y la representación en el Congreso nacional, pilares que, según subrayó deben sostenerse con compromiso y respeto.