“Neuquén está de pie”: Maureira celebró la llegada de La Neuquinidad al Congreso

La diputada nacional electa Karina Maureira destacó la importancia del resultado obtenido por La Neuquinidad, que logró representación en el Congreso de la Nación por primera vez. En diálogo con la prensa, expresó su satisfacción por el acompañamiento recibido y afirmó: “Es la primera vez que La Neuquinidad está pisando el Congreso”.

Maureira anticipó que los primeros proyectos que impulsará estarán vinculados a Discapacidad y a la Ley de Ficha Limpia, temas que, según explicó, reflejan los valores de transparencia y equidad que promueve su espacio político. “Vamos a trabajar con compromiso, escuchando a la gente y defendiendo los intereses de Neuquén”, subrayó.

La legisladora remarcó que su prioridad será defender los recursos de Neuquén, en especial aquellos sobre los que, según dijo, “han querido avasallar”. “Esta provincia está de pie y va a seguir trabajando. Tenemos un equipo de primera que se va a sumar a la gestión y eso me llena de orgullo”, expresó durante la conferencia.

En cuanto al contexto electoral, Maureira reconoció que la campaña fue compleja debido a la fuerte polarización nacional, pero destacó el esfuerzo realizado por su fuerza política. “Sabíamos que iba a ser difícil, pero lo nuestro fue un trabajo enorme, de cercanía y compromiso con los neuquinos”, afirmó.

La diputada electa celebró la posibilidad de contar con dos representantes de La Neuquinidad en el Congreso, lo que consideró un paso clave para fortalecer la voz de la provincia en los debates nacionales. “Esto es motivo de alegría, pero también de responsabilidad. Tenemos que seguir multiplicando este proyecto”, agregó.

Finalmente, Maureira sostuvo que las provincias con realidades similares deben trabajar en conjunto para defender sus intereses comunes. “Neuquén comparte desafíos con muchas otras regiones, y por eso es fundamental que actuemos unidos para lograr un federalismo real”, concluyó.