Un incendio destruyó el techo de una casilla en Centenario

Un vecino de Centenario se llevó un gran susto este lunes por la tarde cuando se desató un incendio en la casilla donde vive, ubicada en el sector de calles Arsenio Burd y Mari Menuco, en un sector ubicado en la segunda meseta.

Según informaron fuentes del cuartel de Bomberos Voluntarios, el fuego comenzó mientras el hombre cocinaba con una estufa dentro de la precaria vivienda. En pocos minutos, las llamas alcanzaron el techo de la estructura, aunque su morador logró salir a tiempo y no sufrió heridas.

Daños materiales

Vecinos del lugar fueron los primeros en intervenir: intentaron controlar el fuego con baldes de agua y dieron aviso a los bomberos, que arribaron con móviles. La dotación completó las tareas de enfriamiento y evitó que el fuego se propagara al resto de la casilla o a viviendas cercanas.

Desde el cuartel confirmaron que los daños se limitaron al techo, sin que hubiera víctimas ni pérdidas mayores.