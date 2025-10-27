Un accidente sin heridos de gravedad se registró en la tarde del domingo sobre la Ruta 7, a pocos metros del Picadero de Centenario, cuando una familia de Cinco Saltos despistó luego de que el conductor realizara una maniobra para evitar un impacto.

El hecho ocurrió alrededor de las 17 del domingo 26, cuando un Renault Sandero, conducido por un hombre de 31 años oriundo de San Patricio del Chañar, circulaba en sentido Centenario–Neuquén por el carril de sobrepaso. Por motivos que se investigan, el vehículo cambió bruscamente de carril sin advertir a los autos que venían detrás.

Detrás suyo transitaba un Citroën C4 en el que viajaban un matrimonio y sus hijos de 16 y 19 años, todos de Cinco Saltos. El conductor del C4 realizó una maniobra evasiva para evitar colisionar con el Sandero, lo que provocó que perdiera el control del vehículo, chocara contra el guardarrail y terminara sobre la banquina. A raíz del siniestro, el conductor del Citroën fue asistido por personal médico y trasladado en ambulancia al Hospital Natalio Burd, bajo la atención de la doctora Barale.

En el lugar trabajaron efectivos de Tránsito Villa Obrera, quienes además labran una multa al conductor del Sandero, al constatar que tenía el seguro vencido. Pese al incidente, no fue necesario interrumpir la circulación hacia Neuquén, ya que ambos vehículos quedaron detenidos a un costado de la calzada, sin obstaculizar el tránsito.