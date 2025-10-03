Una rápida y decidida intervención por parte del personal policial de la Comisaría 33 de El Huecú permitió salvar la vida de un bebé de apenas 8 meses que sufría un cuadro de asfixia por obstrucción respiratoria.

El dramático episodio ocurrió este miércoles, alrededor de las 23:10, en calle Mañke Cayucal, frente al edificio municipal. Una joven madre, visiblemente desesperada, salió a la calle con su hijo en brazos en busca de ayuda urgente. En ese momento, los efectivos Suboficial Principal Gustavo Huani y Cabo Nahuel Giufrida, que se encontraban realizando tareas de patrullaje preventivo en la zona, acudieron de inmediato al pedido de auxilio.

Sin perder tiempo, los policías trasladaron a la madre y al bebé hacia el hospital local. Durante el trayecto, el Cabo Nahuel Giufrida tomó al pequeño y, aplicando sus conocimientos de primeros auxilios, lo colocó en posición boca abajo y efectuó maniobras para liberar sus vías respiratorias. Como resultado, el niño logró expulsar un pequeño bolo blanco que estaba obstruyendo su respiración.

Al arribar al centro de salud, el personal médico continuó con la atención de urgencia, aplicándole oxígeno y disponiendo su internación preventiva. Afortunadamente, el accionar coordinado entre los efectivos policiales y el equipo médico permitió que el bebé se recupere favorablemente.

Desde la comunidad se destacó la valentía, profesionalismo y compromiso del Suboficial Principal Gustavo Huani y del Cabo Nahuel Giufrida, cuyo accionar fue clave para evitar una tragedia.