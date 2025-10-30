¿Qué provoca el fuego? preocupa la columna de humo que se ve desde el Alto Neuquén

La aparición de una gran columna de humo que se percibe desde la zona del Alto Neuquén y proviene de las inmediaciones del tercer puente provocó sorpresa y temor entre los vecinos, que se vieron afectados por la densa humareda.

Los sectores más afectados fueron la calle Dr. Ramón y sus aledañas. Incluso se llegó a recomendar que los automovilistas circularan con precaución, y si es posible tomaran caminos alternativos.

¿Quema controlada?

Según trascendió el fuego sería producto de una quema organizada por productores que acumulan residuos y, cada tanto, realizan estas incineraciones para deshacerse de ellos. Este rumor provocó la indignación de los frentistas, que se vieron complicados por la presencia de los restos de la combustión.

Las imágenes de la columna de humo fueron captadas por varios frentistas, que subieron ese contenido a sus redes sociales, viralizando lo ocurrido.