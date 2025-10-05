Renuncia de Espert: "paralibertarios" rionegrinos piden que Lorena Vilalverde decline su candidatura

La renuncia de José Luis Espert a su candidatura como diputado Nacional por Buenos Aires dentro de La Libertad Avanza provocó un sismo político que sacudió hasta Río Negro. En el centro del temblor apareció Ariel Rivero, candidato a senador por Primero Río Negro, el partido que respalda directamente a Javier Milei en la provincia pero por fuera del partido del presidente .

“Esperá Espert, no cierres la puerta del avión, llévate con vos a Lorena Villaverde”, lanzó Rivero, rompiendo con su habitual tono tranquilo, entre la ironía y la advertencia. El dirigente, ex intendente de Campo Grande, volvió a poner en la mira a la candidata a diputada nacional, envuelta en denuncias por presuntos vínculos con el primo y testaferro de Fred Machado, Claudio "Lechuga" Cicarelli.

"Es el momento de que Lorena Villaverde se baje de su candidatura aquí en Río Negro. Dejen de dañar el proyecto nacional que encabeza nuestro presidente. Los delincuentes tienen que ir a dar expicaciones en la Justicia", publicó en su cuenta de X.

Sin rodeos, Rivero insistió en que “a Milei lo han minado de personas que le hacen mal, muy mal”. Según el dirigente, la decisión de Espert “marca un precedente inevitable dentro del espacio libertario”. Pero advirtió que “todavía quedan más candidatos del partido de Karina Milei vinculados a Machado”.

“Espero que lo haga por Río Negro y por el presidente”, remató, en un mensaje que sonó más a ultimátum que a consejo.

Otras épocas II: Lorena Vilalverde y Juan Martín trabajaron junto para sumar votos para Javier Milei en el ballotage 2023

El PRO también pidió la renuncia

El impacto político de la renuncia de Espert también llegó al PRO rionegrino. Su presidente y candidato a senador por el partido amarillo, Juan Martín, fue contundente en redes sociales con un mensaje tan breve como explosivo: “José Luis Espert renunció a su candidatura. Tu turno, @LoreVillaverde1”.

El posteo del líder del PRO Río Negro se viralizó en minutos y sumó presión al ya complicado escenario de Villaverde, que acumula críticas tanto dentro como fuera del espacio libertario.

Silencio en el entorno de Villaverde

Mientras tanto, el círculo cercano de la candidata mantiene el silencio. Nadie salió a responder ni a Rivero ni a Martín, y el clima dentro de La Libertad Avanza en Río Negro es de máxima tensión. Tampoco respondieron sobre la posibilidad de que el presidente Javier Milei visite Río Negro esta semana, como echaron a correr durante el fin de semana. La idea era que en la misma visita programada para Neuquén, llegue a Roca para trasladarse a la planta de bombeo del Vaca Muerta Oil Sur, ubicada a unos 13 kilómetros al norte del aeropuerto Arturo Umberto Illia.