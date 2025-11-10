Villa La Angostura vivió el K42 Adventure Marathon 2025, un clásico que reunió a atletas de todo el país y del extranjero. Pero más allá del fervor deportivo, el evento dejó un costado menos festivo: durante los controles de alcoholemia y tránsito realizados, se detectaron 15 conductores con niveles positivos, algunos de ellos con registros que superaron los 1,9 gramos por litro.

En total, la policía neuquina controló 283 vehículos, secuestraron nueve motocicletas y dos autos, e identificaron a casi mil personas, en un operativo que también incluyó el programa “Regreso Seguro” sobre las rutas nacionales 40 y 237.

Las autoridades destacaron que, pese a las infracciones, no se registraron incidentes viales ni hechos delictivos, y remarcaron la colaboración del público y el trabajo conjunto de las distintas áreas policiales.

La masiva afluencia de turistas y competidores exigió un despliegue especial para garantizar la seguridad vial y el orden durante todo el fin de semana, en un contexto donde el consumo de alcohol al volante sigue siendo una de las principales preocupaciones en los grandes eventos de la región.

El K42, entre la exigencia y la celebración

Con respecto al evento deportivo, más de un millar de corredores participaron de la nueva edición del ASICS K42 Adventure Marathon, que volvió a consolidar a Villa La Angostura como Capital Provincial del Deporte de Montaña. Con un clima cambiante, la competencia ofreció paisajes imponentes y exigentes senderos que pusieron a prueba la resistencia de los atletas.

Durante la premiación, el intendente Javier Murer destacó la organización y el espíritu del evento, señalando que el K42 “representa esfuerzo, naturaleza, comunidad y pasión”. Una definición que resume el doble pulso de esta cita emblemática: la celebración deportiva y el compromiso con la responsabilidad que exige un evento de tal magnitud.