Este domingo 9 de noviembre la agrupación Estrellas Amarillas Centenario junto a familiares y amigos de Micaela Blanco pintaron una estrella en su honor, en el lugar donde perdió la vida hace un año. La joven de 27 años era de Corrientes y fue atropellada por una camioneta Volkswagen Saveiro, con un conductor alcoholizado al volante.

El día de la tragedia, volvía de su nuevo trabajo en el Casino Magic, y en la Ruta Centenario-Cinco Saltos, a la altura de la curva conocida como 2 Aguas, un conductor ebrio la atropelló y abandonó, dejándola en estado crítico.

El hecho conmocionó a la región ya que esa mañana no ocurrió solo eso, porque la ambulancia que trasladaba a Micaela al Hospital Castro Rendón fue chocada por otro vehículo en Neuquén y volcó, complicando aún más la situación. A las pocas horas, ella perdió la vida en el Hospital.

A un año de su muerte, en la cinta asfáltica donde ocurrió la tragedia fue pintada la estrella, junto con un cartel con el nombre e imagen de la joven. Su familia estuvo acompañando el acto, recién llegados desde Corrientes. El objetivo de estos íconos es recordar a los automovilistas la responsabilidad que deben tener al volante para no provocar imprudencias ni muertes viales.

Cómo siguió la investigación por la muerte de Micaela

La investigación policial tras el fallecimiento determinó dónde se encontraba la camioneta que inicialmente la atropelló. La misma fue encontrada en un domicilio de Centenario, también encontraron a quien había protagonizado el siniestro y este horas después del siniestro tenía 1,77 g/l alcohol en sangre, según arrojó el test que le realizaron. Tanto este sujeto como quien conducía el auto que chocó contra la ambulancia fueron notificados del inicio de la causa en su contra.

La familia Blanco comenzó a asesorarse legalmente para seguir la causa y este fin de semana volvieron al Alto Valle para estar presentes en el nuevo homenaje y pedido de justicia por su hija.