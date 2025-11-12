Un desembarco con lectura política

La llegada de Diego Santilli no pasa desapercibida. Desde su designación al frente del Ministerio del Interior, el funcionario inició una serie de reuniones con los gobernadores, en un intento por fortalecer la relación política entre la Casa Rosada y las provincias.

En Neuquén, el encuentro con Rolando Figueroa busca consolidar un canal de diálogo directo con una de las gestiones patagónicas mejor posicionada y con buen vínculo institucional con la Nación, pero que también mantiene posiciones firmes en temas fiscales y de autonomía energética.

La gira del nuevo ministro

Antes de su paso por la región, Santilli mantuvo encuentros con los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan) y Martín Llaryora (Córdoba).

En cada caso, la agenda giró en torno a la discusión por el Presupuesto nacional y a las reformas económicas que impulsa el presidente Javier Milei. Algunos mandatarios respaldaron la línea del Ejecutivo, mientras que otros expresaron reparos frente a eventuales cambios en materia laboral o de financiamiento provincial.

Un puente con la Patagonia

En e entorno del gobierno neuquino deslizaron que la reunión entre Santilli y Figueroa se desarrollará el sábado. Será la primera visita oficial del nuevo ministro a la Patagonia. EN la agenda podrían figurar temas vinculados a obras de infraestructura, energía y financiamiento federal.

El gobernador Figueroa no participó del último encuentro de mandatarios en la Casa Rosada, debido a que se encontraba en Brasil participando de un congreso internacional de energía. Su equipo había sido representado por la vicepresidenta de la Legislatura, Zulma Reina.

En busca de respaldo para el Presupuesto 2026

La visita del ministro se da en un momento clave: el Gobierno nacional necesita consolidar apoyos legislativos para la aprobación del Presupuesto 2026, una herramienta central para sostener el programa económico.

La estrategia de Santilli apunta a generar acuerdos sin romper los equilibrios políticos de cada provincia. La reunión en Neuquén será una prueba más de ese delicado equilibrio entre el acompañamiento institucional y las diferencias que persisten en la agenda política nacional.