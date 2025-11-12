Aguas Rionegrinas continúa desarrollando tareas operativas para contener los elevados niveles de turbiedad que presenta el río Negro, producto de las fuertes lluvias registradas en los valles rionegrinos. La situación afecta las captaciones de Catriel, Godoy y Allen, aunque los niveles actuales se mantienen dentro de los márgenes que las plantas potabilizadoras pueden tratar. Por ello, la producción de agua potable se desarrolla con total normalidad en esas localidades.

En Chichinales se presenta baja presión, pero se espera que el servicio se normalice. En Regina, los niveles de turbiedad descendieron, lo que permitió reanudar gradualmente el bombeo desde la captación de Juan 23. En las próximas horas se retomará la producción en la planta potabilizadora principal. En Roca, la turbiedad ya bajó a valores aceptables y se produce agua con normalidad, aunque se registra baja presión en la zona comprendida entre el canal principal y Ruta Nacional 22, y desde Gelonch y Maipú hacia el noreste.

La turbiedad es causada por partículas y sedimentos en suspensión, arrastrados por las lluvias. Para evitar que estos sedimentos afecten los filtros, se reduce el ingreso de agua a las plantas y se extiende el tiempo de decantación. Este proceso se agiliza mediante el uso de sulfato de aluminio, una sal que ayuda a clarificar el agua antes de su filtrado.

La situación es parte de una serie de eventos climáticos que afectaron el Alto Valle en los últimos días, con tormentas que también provocaron daños en chacras y cortes de energía. Los equipos técnicos de Aguas Rionegrinas monitorean de forma permanente el comportamiento del río para actuar ante cualquier cambio.