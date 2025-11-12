La distribuidora EDERSA informó que este miércoles se realizará un corte programado de energía eléctrica en la localidad de El Cuy, con motivo de la finalización de una obra clave para el sistema de distribución. El corte se extenderá desde las 11 hasta las 13 y alcanzará a toda la localidad.

La interrupción del servicio permitirá energizar una nueva subestación transformadora y una línea de media tensión de 13,5 kV, infraestructura que representa una mejora sustancial para la calidad y estabilidad del suministro eléctrico en la zona. La obra forma parte del plan de inversiones que la empresa lleva adelante en distintas regiones de la provincia.

Desde EDERSA destacaron que se trata de una intervención estructural que beneficiará a todos los usuarios de El Cuy, brindando mayor confiabilidad al sistema y reduciendo la vulnerabilidad ante contingencias climáticas o sobrecargas. La nueva subestación permitirá optimizar la distribución y garantizar un servicio más eficiente.

El proyecto responde a una demanda histórica de la comunidad y fue coordinado con autoridades locales y provinciales. La empresa recordó que este tipo de tareas requieren cortes temporales para garantizar la seguridad del personal técnico y de los usuarios, y agradeció la comprensión de los vecinos.

Una vez finalizada la obra, se espera una mejora inmediata en los niveles de tensión y una mayor capacidad operativa para atender el crecimiento de la demanda. El Cuy se suma así a otras localidades rionegrinas que avanzan en la modernización de su infraestructura eléctrica.