Un motociclista de 62 años fue trasladado al hospital este viernes por la tarde luego de protagonizar un inusual accidente en el Barrio Sarmiento de Centenario. Alrededor de las 15:30 en la esquina de Honduras y Bolivia, un perro apareció de forma repentina en la calzada y provocó que cayera.

El hombre, que circulaba en una Gilera GLA Custom 110 cc, no logró maniobrar a tiempo y terminó chocando al animal. A raíz del impacto perdió el control de la moto, derrapó y cayó con fuerza sobre el asfalto. Llevaba casco, lo que evitó lesiones más graves, aunque sufrió varios golpes.

Personal del Hospital Natalio Burd lo asistió en el lugar y luego lo trasladó en ambulancia para una evaluación más completa. Una hora después recibió el alta médica.

El perro, en tanto, continuó su camino sin aparentes heridas. En la zona también intervino personal de Tránsito de Villa Obrera, que retuvo preventivamente la motocicleta hasta confirmar el estado de salud del conductor