Para el miércoles está programado por ATE, a nivel nacional, una huelga de protesta contra una reforma laboral que solo se ha anunciado como intención, pero que todavía no se ha presentado en el Congreso nacional. Esta simple circunstancia no incomoda al titular del gremio, Rodolfo Aguiar. Al igual que el neuquino Carlos Quintriqueo, sostiene que "la reforma laboral y el acuerdo comercial con Estados Unidos están íntimamente vinculados"; y que seguramente producirán (ambos) "trabajar más y por menos plata para abaratar los costos del saqueo".

En este contexto de profecía sindicalista, anticipa también el gremio que habrá una "alta adhesión" a la medida de fuerza, dispuesta para todo el país; y que el futurismo que implica oponerse a algo que todavía no se ha presentado y por ende no se conoce, es también necesario para eludir la presunta trampa: "los que nos proponen que esperemos al 10 de diciembre para conocer los detalles, le están haciendo el juego al gobierno y a los grandes grupos empresarios", dijo Aguiar.

Tales personas, para el sindicalista, son "ignorantes" y también "golpistas". Además, para que no queden dudas, el paro tiene que ser algo que "nos permita volver a encender la llamita de la conflictividad, y que esta crezca rápidamente".

No es, por lo tanto, una interpretación de los hechos, sino un hecho en sí mismo, que ATE busca aumentar la conflictividad. De hecho, en Neuquén parecen preparar el terreno, más allá del paro del miércoles, para "encender la llamita" y anticipar medidas de fuerza en el contexto de una paritaria en la que se discuten los términos de la política salarial estatal para 2026.