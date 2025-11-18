El Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) El Bolsón informó este lunes que los focos registrados en Cuesta del Ternero y en Ruta 40 Norte fueron declarados contenidos, tras un operativo coordinado que incluyó la intervención de móviles, combatientes y personal de apoyo técnico. Las condiciones de viento complicaron las primeras tareas, pero el avance del fuego pudo ser detenido y estabilizado.

Durante la jornada se habían reportado columnas de humo en ambos sectores, lo que activó una respuesta inmediata de los organismos locales. Cada aviso permitió orientar recursos hacia los puntos afectados y coordinar la intervención, evitando que los focos se propagaran hacia zonas de mayor carga de vegetación.

En Cuesta del Ternero, intervinieron 4 móviles y 10 combatientes, junto a personal técnico y apoyo de EDERSA, debido al riesgo sobre el tendido eléctrico. El foco afectó también pinos y matorrales y se encuentra contenido bajo vigilancia. El terreno y el viento sumaron dificultades, pero el operativo logró estabilizar el perímetro afectado.

En paralelo, en la zona de la cantera camino al Cerro Perito Moreno, un móvil atendió un principio de incendio que fue rápidamente sofocado, evitando que se propagara hacia áreas sensibles. La acción rápida permitió neutralizar el riesgo sin necesidad de ampliar el despliegue.

Desde el SPLIF destacaron que la detección temprana resultó clave para la contención de ambos eventos, y que los equipos mantuvieron monitoreo constante durante todo el procedimiento para verificar que no quedaran puntos activos. El organismo continuará realizando recorridos y evaluaciones en las zonas afectadas, con el objetivo de garantizar que los focos permanezcan contenidos y prevenir posibles reactivaciones.

Las autoridades reiteraron la importancia del aviso oportuno por parte de vecinos ante cualquier señal de humo. “Ante cualquier columna de humo, se debe dar aviso al 103”, recordaron desde el SPLIF El Bolsón, señalando la necesidad de mantener la vigilancia ante el riesgo de incendios forestales, especialmente en condiciones climáticas que favorecen su aparición.