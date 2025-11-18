La Legislatura de Río Negro comenzó a analizar un proyecto que propone la implementación de un dispositivo QR de baja tecnología, destinado a facilitar la asistencia médica inmediata en situaciones de emergencia. La iniciativa fue presentada por las legisladoras Lorena Yensen y Elbi Cides del bloque Juntos Somos Río Negro.

El dispositivo, que podrá insertarse en llaveros, pins, calcos o mochilas, contendrá información identitaria, médica y de contacto del portador, accesible mediante la lectura de un código QR desde cualquier celular. El objetivo es evitar demoras en la atención y prevenir riesgos mayores en casos de desorientación, accidentes o afecciones críticas.

Inicialmente, el dispositivo está pensado para personas con discapacidad y adultos mayores, aunque la autoridad de aplicación podrá ampliar el universo de beneficiarios. La propuesta incluye también a niños, jóvenes, personas con enfermedades crónicas, fuerzas de seguridad, deportistas y cualquier ciudadano que requiera tener información disponible para asistencia.

Los beneficiarios directos serán tanto la persona asistida como los profesionales médicos, cuidadores o ciudadanos que intervengan en una situación de emergencia. Se busca garantizar que, ante un episodio crítico, se pueda acceder rápidamente a datos como grupo sanguíneo, alergias, medicación o contacto de referencia.

El dispositivo QR será escaneable desde cualquier cámara de celular, lo que permitirá una interoperabilidad instantánea entre la información del portador y el sistema de salud o protección. El sistema contemplará dos niveles de acceso: uno público, con datos básicos de identificación y contacto, y otro restringido, con información ampliada que solo podrá ser visualizada por validadores autorizados.

La elaboración del dispositivo estará a cargo del Ministerio de Modernización, mientras que la autoridad de aplicación será el Ministerio de Desarrollo Humano, Deporte y Cultura, que tendrá la responsabilidad de distribuir los dispositivos según criterios técnicos y poblacionales.

Desde el oficialismo se destacó que se trata de una herramienta simple, accesible y de alto impacto social, que puede salvar vidas y mejorar la respuesta ante emergencias médicas en la vía pública o en entornos comunitarios.

