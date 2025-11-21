Con 26 votos a favor y 17 en contra, el bloque Juntos Somos Río Negro consiguió la mayoría necesaria junto a Primero Río Negro y la Coalición Cívica ARI–Cambiemos para sancionar la ley que autoriza al Poder Ejecutivo a sobregirar el Fondo Unificado de Cuentas Oficiales (FUCO) y a emitir Letras de Tesorería durante el ejercicio 2026.

La iniciativa fue enviada por el gobernador Alberto Weretilneck con Acuerdo General de Ministros y tratada en única vuelta. La norma habilita dos herramientas financieras consideradas esenciales para el funcionamiento del Estado provincial, en un contexto de desequilibrios estacionales de caja.

La legisladora Soraya Yauhar, miembro informante de Juntos Somos Río Negro, explicó que la norma permite afrontar los desfasajes de caja que se producen cada año. Detalló que el proyecto autoriza a sobregirar el FUCO hasta $140.000 millones a partir del 1° de marzo de 2026, y habilita la emisión de Letras de Tesorería por hasta $120.000 millones.

“Estas herramientas permiten garantizar pagos como salarios, obligaciones impostergables y el sostenimiento de los servicios básicos”, afirmó Yauhar, quien además destacó el proceso de desendeudamiento provincial: “El stock de deuda representaba el 63,10% de los ingresos en 2023, bajó al 21,01% en 2024 y se proyecta en torno al 19% para 2025”. También subrayó la importancia de incorporar la deuda vinculada a las rutas 6 y 8, fundamentales para la conectividad productiva y sanitaria entre la Región Sur y el Alto Valle.

El legislador Facundo López sostuvo que “algunos discursos ignoran el pasado reciente” y recordó que “cuando esta gestión asumió, la deuda representaba el 110% de los recursos provinciales, mientras que hoy ronda el 30%”. Explicó que la autorización para Letras y sobregiros se repite cada año porque no existen alternativas reales: “No es magia, si gobernara otro pediría las mismas herramientas”.

El acompañamiento oficialista fue respaldado por otros bloques. Yolanda Mansilla (Primero Río Negro) aseguró que “estas herramientas son habituales y utilizadas por gobiernos de todas las jurisdicciones”. César Domínguez acompañó, pero remarcó la necesidad de discutir el gasto estructural del Estado.

Por su parte, Ariel Bernatene afirmó el compromiso de su bloque y señaló que la UCR integra el gobierno provincial y aporta gobernabilidad diaria. Desde la Coalición Cívica ARI–Cambiemos, Fernando Furgoni recordó que el año pasado aprobaron mecanismos similares y aseguró que “hasta el momento no se emitió ninguna letra, pese a las especulaciones”.

Los bloques que votaron en contra expusieron fuertes cuestionamientos. Desde Vamos con Todos, Luciano Delgado Sempé criticó la recurrencia del Ejecutivo en pedir autorizaciones de este tipo desde hace más de 14 años y señaló los intereses pagados por los sobregiros de 2025, especialmente en octubre, en plena campaña electoral.

Su compañero de bancada, José Luis Berros, fue especialmente crítico: “Hoy no debatimos solamente un nuevo endeudamiento o una autorización técnica, como quieren hacer creer algunos. Hoy debatimos el despilfarro, la rendición de cuentas del oficialismo luego de una campaña en la que se la gastaron toda". Vinculó el pedido financiero a lo que definió como “un despilfarro que terminó en derrota” y denunció que el oficialismo “se fumó la plata en carteles, publicidad, actos pagos y demás artimañas, mientras descuida hospitales, escuelas y seguridad”.

Berros denunció que el gobierno "se fumó la plata en carteles y en actos pagos" durante la campaña electoral

Desde la Unión PRO Republicana, Valeria Lacour sostuvo que el problema no son las herramientas en sí, sino la administración que lleva al Estado a gastar más de lo que ingresa. Juan Martín criticó que el gobierno recurra cada año a las mismas urgencias de caja: “Hace 14 años que en Río Negro es el Día de la Marmota. Cada vez que llega esta época del año, el Gobierno pide autorización para emitir más deuda”.

El PJ–Nuevo Encuentro, a través de Leandro García, cuestionó el incremento de más del 100% en las autorizaciones cuando los recursos y gastos no crecen en proporciones similares. Santiago Ibarrolaza sumó que, tras más de 14 años de pedidos de endeudamiento, el gobernador debería mostrar una gestión financiera más sólida.

-