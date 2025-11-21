El programa Salud Escolar Integral sigue transformando el acceso a la salud visual en Neuquén. Esta semana los equipos sanitarios visitaron la escuela N°235 y el jardín N°28 de la capital provincial, donde entregaron 27 anteojos a niños y niñas que los necesitaban. Con esta nueva partida, ya son 304 los estudiantes que recibieron sus lentes correctivos desde el inicio de las evaluaciones oftalmológicas este año.

La iniciativa apunta a detectar de manera temprana dificultades visuales en estudiantes de escuelas públicas, especialmente en los cursos donde la visión es determinante para el aprendizaje: desde sala de 5 hasta tercer grado. Durante los operativos también se realizan controles de salud bucal, se actualizan esquemas de vacunación y se mide talla y peso, ofreciendo un abordaje integral en cada visita.

Importante programa

Los anteojos ya llegaron a alumnos y alumnas de la región Confluencia —incluida la capital y Senillosa— y también a localidades del Alto Neuquén como Las Ovejas, Villa del Nahueve, Varvarco, Manzano Amargo y Huinganco.

Desde el Ministerio de Salud resaltaron la inversión provincial destinada a este avance: 500 millones de pesos para garantizar la provisión de 4.000 lentes correctivos. También destacaron el trabajo sostenido de los equipos de salud y la colaboración de directivos escolares para coordinar los operativos en tiempo récord.