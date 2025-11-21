¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Sábado 22 de Noviembre, Neuquén, Argentina
VER PARA APRENDER

Más de 300 chicos neuquinos ya recibieron sus anteojos gracias al programa provincial de salud escolar

En la última jornada se entregaron 27 pares en dos instituciones de la capital. El plan avanza en distintas localidades y garantiza controles visuales clave en la primera etapa educativa.

Por Redacción

Viernes, 21 de noviembre de 2025 a las 14:33
Muchos niños recibieron sus lentes

El programa Salud Escolar Integral sigue transformando el acceso a la salud visual en Neuquén. Esta semana los equipos sanitarios visitaron la escuela N°235 y el jardín N°28 de la capital provincial, donde entregaron 27 anteojos a niños y niñas que los necesitaban. Con esta nueva partida, ya son 304 los estudiantes que recibieron sus lentes correctivos desde el inicio de las evaluaciones oftalmológicas este año.

La iniciativa apunta a detectar de manera temprana dificultades visuales en estudiantes de escuelas públicas, especialmente en los cursos donde la visión es determinante para el aprendizaje: desde sala de 5 hasta tercer grado. Durante los operativos también se realizan controles de salud bucal, se actualizan esquemas de vacunación y se mide talla y peso, ofreciendo un abordaje integral en cada visita.

Importante programa

Los anteojos ya llegaron a alumnos y alumnas de la región Confluencia —incluida la capital y Senillosa— y también a localidades del Alto Neuquén como Las Ovejas, Villa del Nahueve, Varvarco, Manzano Amargo y Huinganco.

Desde el Ministerio de Salud resaltaron la inversión provincial destinada a este avance: 500 millones de pesos para garantizar la provisión de 4.000 lentes correctivos. También destacaron el trabajo sostenido de los equipos de salud y la colaboración de directivos escolares para coordinar los operativos en tiempo récord.

