Tras el trágico choque y posterior incendio que dejó cuatro personas muertas en la autovía de la Ruta 22, en uno de los ingresos a Allen, son muchos los mensajes y despedidas que empezaron a circular en las redes sociales, para expresar conmoción, tristeza y sobre todo, para despedir a la conocida medica de Catriel, que falleció junto a otra mujer y dos menores -sus nietos-, así como mensajes de angustia por la familia afectada.

La nueva tragedia sobre la ruta Nacional 22 generó angustia en toda la región y, en medio de los estremecedores detalles del hecho, en el que las cinco personas viajaban en una Ford Ecosport que fue embestida por una Amarok negra sin patente.

En el rodado iba una reconocida pareja de Catriel que llevaba a su hija y sus dos nietos a Las Grutas, donde planeaban disfrutar el fin de semana extra largo. Tras el impacto, la camioneta se incendió y murieron la abuela y los dos menores. El abuelo sobrevivió en estado de shock.

Tras el incendio, fallecieron la doctora Liliana Coccuza, su hija Carina Gutiérrez, sus dos nietos y un perro. Sobrevivió, en estado de shock, Pastor Gutiérrez, pareja de Liliana y padre de Carina.

"Que injusta siento que es la vida a veces en circunstancias de dolor", publicó la intendenta de Catriel, Daniela Silvina Salzotto, quien trabajó en el hospital de la ciudad, junto a Liliana Coccuza.

"Se nos fue una gran profesional médica, con gran vocación de servicio frente a los usuarios de Salud Mental, los abuelos, referente de APS de la salita de salud del barrio Preiss", enfatizó la mandataria catrilense. "Que dolor tan grande porque hoy pierdo una gran amiga, con quien compartimos muchas horas, trabajo, momentos lindos y la dicha de saber que sus hijos y nietos iban a estar mejor y progresar", expresó en sus redes sociales.

"Te voy a recordar siempre querida Lili como esa mujer luchadora que no se detuvo nunca frente a la adversidad, resistió siempre y por el amor a tu flia y profesionalismo", dijo Patricia Alejandra Mercado, una colega y trabajadora del hospital local.

"Vuela bien alto mi querida Lili Liliana Cocuzza, y junto a Carinita y tus dos nietos. Tkm", finalizó el mensaje la profesional.

Desde el Hospital local "Dra. Cecilia Grierson", donde Liliana se desempeñó durante mucho tiempo, también se mostraron consternados y emitieron un comunicado en el que lamentaron informar sobre el deceso de Cocuzza.

Desde el municipio de Catriel emitieron un comunicado y dispusieron Duelo Municipal por tres días "en honor a su memoria y en acompañamiento a sus familiares, amigos y allegados". Destacaron que "las banderas permanecerán izadas a media asta en todos los edificios públicos municipales, y se invita a las instituciones locales a adherirse a esta manifestación de respeto y solidaridad", pidieron.

"La Municipalidad expresa su profundo pesar por esta irreparable pérdida y extiende las más sinceras condolencias a la familia Cocuzza y a toda la comunidad afectada por este doloroso acontecimiento", publicaron desde la comuna.

"Una profesional excepcional, dedicada a su pasión por la medicina y comprometida con el bienestar de sus pacientes", expresó Patricia Alejandra Mercado, una vecina de la localidad que se lamentó de este trágico hecho. La calificó como "ejemplo de compasión y dedicación".

En los comentarios de estos y muchos otros posteos se pudo leer mensajes de angustia y en todos primó el afecto hacia la doctora Liliana Cocuzza.

Brisaa Toledano dijo: "Muy triste noticia gran doctora Liliana cocuzza fuerza a su familia😪"

Alberto Solorza escribió: "Que dolor grande no lo puedo creer era una profesional de acá Catriel excelente persona q Dios y la Virgen la tenga en la gloria a ella y sus nietos mis más sentido pésame a su flia"



Mary Escalante dijo: "Q.e.p.d doc.liliana y nietitos. Dolor en el alma mí doctora, 😭🙏🏽 Dios de descanso eterno y acompaño a la familia en este triste momento".