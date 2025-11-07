Este miércoles fue demolida una casa ubicada entre las calles Italia y Roca de la ciudad de Zapala, que funcionaba como un "aguantadero", a pocos metros del Paseo La Estación, uno de los principales espacios públicos de la ciudad. La intervención se produjo, tras meses de investigación y análisis realizado por diferentes fuerzas de seguridad.

En un operativo se llevó a cabo en conjunto entre la Municipalidad de Zapala y la Policía de Neuquén y fue el resultado de una exhaustiva investigación que comenzó por detectar el uso ilícito del lugar. A través del monitoreo de la zona y con el respaldo de la Oficina de Estadísticas y Análisis Criminal de la Dirección de Seguridad Interior Zapala, se concluyó que la propiedad representaba un serio riesgo para la seguridad pública y la salubridad del área.

El inmueble, que había sido usurpado hace varios años, se encontraba en condiciones insalubres y peligrosas. La casa carecía de servicio eléctrico y contaba con un pozo ciego a cielo abierto, lo que aumentaba el riesgo de accidentes. Los vecinos y peatones de la zona habían denunciado en reiteradas ocasiones la presencia de personas que se congregaban en el lugar, muchas de las cuales estaban involucradas en actividades delictivas.

La edificación, abandonada desde hacía varios años, era utilizada como refugio por personas involucradas en actividades delictivas y como punto de consumo de drogas y alcohol, especialmente durante las noches y los fines de semana. El operativo fue acompañado por la participación de Belén Aragón, secretaria de Gobierno, Modernización y Turismo de Zapala, y personal del Departamento Comando Radioeléctrico de la ciudad. Durante la intervención, no se registraron personas demoradas.

La acción forma parte de una serie de operativos destinados a mejorar la seguridad y la calidad de vida en Zapala, especialmente en zonas urbanas donde la delincuencia y el consumo de sustancias están generando preocupación entre los vecinos. La demolición de este "aguantadero" no solo busca erradicar un foco de inseguridad, sino también devolverle la tranquilidad a los ciudadanos y recuperar espacios públicos para el disfrute de todos.