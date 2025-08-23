Nada respetan: pintan y rompen la imagen de la Virgen en el puente Ferrocarretero

Un nuevo ataque contra un símbolo religioso generó indignación en Viedma y Carmen de Patagones. Esta vez, la imagen de la Virgen María ubicada en el puente Ferrocarretero apareció vandalizada y encendió la bronca de los fieles, que vienen denunciando una seguidilla de agresiones contra lugares sagrados de la región.

La parroquia Nuestra Señora del Carmen ya había sufrido pintadas y daños en distintas oportunidades. Incluso, hace unos meses, desconocidos rompieron la ermita del Cerro de la Caballada, un sitio histórico y de gran valor religioso. Ahora, la violencia alcanzó a la Virgen del puente, lo que muchos consideran la gota que rebalsó el vaso.

Desde la comunidad católica adelantaron que “no son hechos aislados, vienen de hace tiempo. Lo del Cerro fue grave, pero lo del puente directamente fue un golpe al corazón de la fe”, expresaron con dolor integrantes de la parroquia que se presentará como querellante en la causa que investiga los actos de vandalismo.

El tema ya había llegado al Concejo Deliberante de Patagones, donde se pidió reforzar la seguridad en los espacios públicos donde se levantan imágenes religiosas. Sin embargo, los hechos continúan y la preocupación va en aumento.

Para los fieles, el ataque a la Virgen María en el puente Ferrocarretero marcó un punto límite. “Lo que está pasando es muy serio. No se trata solo de romper una estatua, se trata de una agresión a toda una comunidad”, señalaron.