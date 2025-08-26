Un artista del Alto Valle brilló en el nuevo spot publicitario de Mirtha Legrand

David Noval, actor, cantante y modelo nacido en Villa Regina, protagonizó el último comercial de Mirtha Legrand, en una campaña que ya circula en medios nacionales y redes sociales. El joven de 33 años, radicado en Buenos Aires desde 2013, fue seleccionado para interpretar al playero que recibe a la diva en una estación de servicio, en una escena cargada de humor y nostalgia. “Fue sorpresivo, fui a castear, voy muy seguido. Me citaron para otro comercial y les pregunté si podía hacer el casting de la estación de servicio… y quedé. Tuve suerte”, relató David en Radio La Super, aún emocionado por la experiencia.

La grabación se realizó en dos jornadas: una en Mar del Plata y otra en Capital Federal, donde Noval compartió escena con Mirtha. “Se presentó con su equipo, bajó del auto y entró al estudio. La recibimos con su música y todos aplaudimos, fue un lindo momento”, recordó. La escena se resolvió en apenas 20 minutos, con una dinámica profesional y espontánea. “Ella se sabía la letra e improvisaba. Llegué al set, practicamos la letra y después nos despedimos. Fue la primera vez que estuve con ella y me sorprendió lo que genera… todos la quieren y hablan de ella”, expresó.

Noval comenzó su camino artístico desde muy joven, con estudios en canto, teatro, modelaje y gráfica. “Desde que estaba en el jardín de infantes me gustaba la actuación. Hice teatro muchos años en el Círculo Italiano”, contó. También se formó en el Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA), donde compartió experiencias con docentes y artistas de la región. “Tengo amigos artistas del IUPA, tengo un amigo profe de danzas. Siempre seguimos en contacto y compartimos muchos momentos lindos. Extraño el Alto Valle”, confesó.

David Noval estudió canto, teatro y modelaje

Instalado en Buenos Aires desde hace más de una década, David logró consolidarse en el mundo audiovisual. “En principio hice otros trabajos mientras estudiaba actuación. Hoy puedo vivir de la actuación. Actualmente siempre estamos haciendo algo”, explicó. Además, adelantó que tiene planes de proyectarse internacionalmente. “Tengo ganas de ir a México a trabajar. Es una cuna de lo audiovisual”, señaló. Su familia, que sigue viviendo en Regina, celebró con orgullo su participación en el comercial. “Están orgullosos y no lo podemos creer, estamos muy felices. Mamá le cuenta a la señora del almacén y a todos que soy su hijo”, dijo entre risas.

La historia de David Noval es la de un artista que se formó en el Alto Valle, que apostó por su vocación y que hoy comparte escena con figuras emblemáticas de la cultura argentina. Su participación en el comercial de Mirtha Legrand no solo lo posiciona en el circuito nacional, sino que también emociona a su comunidad, que lo vio crecer entre escenarios locales y sueños de pantalla. “De a poco estuve trabajando con varios actores. Este es el caso de una diva argentina, es lo que más llamó la atención”, concluyó.