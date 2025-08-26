¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 26 de Agosto, Neuquén, Argentina
POLÍTICA HABITACIONAL

Aluminé: 25 familias y un paso más cerca de su techo propio

Con una inversión provincial superior a los 1.900 millones de pesos, se construyen viviendas bajo el prototipo Casa Propia Tradicional.

Por Sabrina Morales
Martes, 26 de agosto de 2025 a las 17:07
En Aluminé avanzan obras de construcción de 25 viviendas familiares nuevas, dentro de la política habitacional que lleva adelante el Gobierno provincial junto al municipio y los organismos ADUS e IPVU. Este proyecto busca mejorar la calidad de vida de los vecinos y garantizar acceso a la casa propia.

Según informó el IPVU Neuquén, la inversión alcanza los 1.974 millones de pesos, tras una renegociación de contrato que actualizó los montos iniciales. Actualmente, el avance de las viviendas familiares es de 37,8%, mientras que la infraestructura básica ya está ejecutada al 100%.

Las unidades corresponden al modelo Casa Propia Tradicional, con una superficie de 66 metros cuadrados, desarrolladas en planta baja y con dos dormitorios. El diseño contempla criterios de confort y calidad, cumpliendo con normas nacionales y adaptándose a la zona bioclimática de la región.

Cada vivienda equipada contará con termotanque eléctrico, cocina de cuatro hornallas, calefactor tiro balanceado y sanitarios completos, además de griferías en baño, cocina y lavadero. Estos elementos aseguran condiciones de habitabilidad dignas para las familias beneficiarias.

Desde el organismo provincial destacaron que este proyecto significa un paso hacia la igualdad de oportunidades, al garantizar que más familias neuquinas accedan a su vivienda propia. Además, se trata de un impulso al desarrollo local, ya que genera empleo y fortalece la economía regional.

