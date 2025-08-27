Montaña, cultura y deporte: agenda internacional en Neuquén y la Región de los Ríos

Entre el viernes 29 y el sábado 30 de agosto, se llevará a cabo en San Martín de los Andes la 2° edición de la “Conferencia y Expo de Montaña y Nieve de las Américas”, en el Centro de Eventos Le Village.

Organizada por el Bureau de Eventos y Convenciones local, junto al ministerio de Turismo de la Provincia del Neuquén, la conferencia propone un espacio de reflexión, actualización profesional y construcción colectiva sobre los desafíos y oportunidades del turismo de montaña en América.

El evento, que tuvo su primera edición en 2023, está dirigido a prestadores turísticos, profesionales del sector, estudiantes, deportistas, emprendedores, académicos y organismos públicos, entre otros actores vinculados al turismo y la montaña.

Esta conferencia es la primera de dos citas internacionales en Argentina y Chile, que reúnen a especialistas, expertos y referentes de actividades y temáticas de montaña y turismo.

Luego de la “Conferencia y Expo de Montaña y Nieve de las Américas”, se realizará el “IX Encuentro Binacional de Montaña” los días 5, 6 y 7 de septiembre en la Región de Los Ríos, Chile.

La provincia del Neuquén, a través del ministro de Turismo, Gustavo Fernández Capiet, participará del evento en las Reservas Biológicas Huilo Huilo y la Nacional Mocho Choshuenco. El funcionario estará presente en la inauguración oficial y expondrá en el panel denominado Experiencias Internacionales.

Organizado por la ONG Entre Lengas, el encuentro promueve la vinculación entre las comunidades, la aventura en la montaña, la conservación y las experiencias al aire libre, incluyendo un seminario, travesías y caminatas con raquetas. Además, se abordarán temas referidos a naturaleza, montaña, seguridad, cultura y comunidad.

Banff Mountain Film Festival 2025 llega a Neuquén y San Martín de los Andes

Entre estos encuentros de relevancia internacional, también se presentará el Banff Mountain Film Festival 2025, los días 30 y 31 de agosto en Neuquén capital, y del 4 al 6 de septiembre en San Martín de los Andes. La primera fecha del festival se realizó en Villa La Angostura el 19 y 20 de agosto.

En Neuquén capital, el festival se llevará a cabo en el Cine Teatro Español, y en San Martín de los Andes, en el Centro Cultural Cotesma, con inicio a las 20 en todas las sedes.

Se trata de uno de los festivales de cine más importantes del mundo sobre cultura de montaña, exploración y deportes al aire libre, que se realiza desde hace más de 40 años en Banff, Alberta, Canadá.

Las entradas para Neuquén se pueden adquirir en tuentrada.com y para San Martín de los Andes, en las boleterías del Centro Cultural.