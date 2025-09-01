El sueño de la casa propia deja de ser tan lejano para 1912 familias rionegrinas

Más de 1900 familias ya accedieron a lotes con servicios gracias al plan Suelo Urbano y tendrán la posibilidad de empezar a proyectar un futuro distinto. La inversión provincial ya supera los $5.466 millones y se extiende a cada rincón de la provincia.

La idea es clara: que las familias puedan contar con un lote en condiciones, con agua, luz y gas, y que el acceso sea a valores accesibles. El Interventor del IPPV, Mariano Lavín, lo resumió así: “Esta decisión del Estado Provincial de hacer obra pública, permite que muchas familias rionegrinas accedan a un lote con servicios a valores accesibles, con recursos de los rionegrinos invertidos en la búsqueda de soluciones para lograr derechos constitucionales, como son el suelo y la vivienda”.

Desde 2024, ya se hicieron obras en 952 lotes de Catriel, Fernández Oro, Cipolletti, Valcheta, Jacobacci y Cinco Saltos. Hoy hay trabajos en marcha en 582 terrenos más, ubicados en Choele Choel, San Antonio Oeste, Sierra Grande, Cervantes y Aguada de Guerra.

Además, se abrieron licitaciones para 378 lotes en Cinco Saltos, Bariloche y Sierra Grande. Y en carpeta aparecen otros 730 terrenos en distintas localidades, desde Villa Regina hasta General Roca, que esperan su turno para recibir los servicios básicos.

El plan avanza con el acompañamiento de municipios y organizaciones intermedias, que en muchos casos ceden los terrenos para que las familias puedan cumplir el sueño de tener su lugar propio.