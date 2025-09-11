¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 11 de Septiembre, Neuquén, Argentina
HISTORIA E IDENTIDAD

El Museo Paraje Confluencia se suma a la Feria del Libro con muestras sobre raíces neuquinas

En el marco de la Feria Internacional del Libro de Neuquén, el Museo Paraje Confluencia abre sus puertas con dos muestras que invitan a reconectar con la memoria y la identidad del pueblo neuquino. 

Por Facundo Julio
Jueves, 11 de septiembre de 2025 a las 15:06
En el marco de la Feria Internacional del Libro de Neuquén, el Museo Paraje Confluencia abre sus puertas con dos imperdibles muestras que invitan a reconectar con la memoria, la historia y la identidad del pueblo neuquino. 

Desde este viernes 12 de septiembre y hasta el 31 de octubre, se podrán visitar las exposiciones “Con el corazón mirando a Neuquén” y “Entre Zainuco y la Patagonia Rebelde”, que proponen dos recorridos muy distintos, pero profundamente ligados a nuestra historia.

 

“Con el corazón mirando a Neuquén”

Es un homenaje emotivo y necesario a Marcelo Berbel, al cumplirse 100 años de su nacimiento. A través de su poesía y su música, esta muestra busca recordarnos de dónde venimos y quiénes somos. Berbel es una de las voces más profundas de la cultura patagónica, y esta exposición es una invitación a escucharla de nuevo.

 “Entre Zainuco y la Patagonia Rebelde”

Una muestra que recupera dos hechos clave de la historia social y política del sur argentino: la Masacre de Zainuco y los hechos de la Patagonia Rebelde, investigados por Osvaldo Bayer y Juan Carlos Chaneton. Un recorrido necesario por episodios que marcaron a fuego la lucha por los derechos y la memoria.

