Un camión de basura se prendió fuego en plena recorrida

Los recolectores de residuos de Centenario vivieron momentos de gran tensión cuando el camión que manejaban comenzó a incendiarse, provocando una intensa humareda que les causó pánico a ellos y a los vecinos del sector.

Rápidamente, abandonaron la ruta que estaban realizando para recoger las bolsas, y se dirigieron hacia la estación de bomberos, donde a los gritos se bajaron a pedir ayuda, en busca de que contuvieran las llamas.

Un siniestro menor

Afortunadamente el episodio no pasó a mayores, ya que los bomberos contuvieron el fuego y se percataron de que sólo se había tratado de unos residuos que entraron en combustión.

Constataron que la carrocería del camión no había quedado afectada, salvo los daños en la pintura causados por la humareda, que tiñó de negro la estructura interna.

Todo ocurrió ayer jueves por la tarde, en el barrio Sayhueque. Desde allí los choferes se dirigieron hacia la Central 8 de bomberos voluntarios, que está en Avenida Traful y Yupanqui. Ellos fueron los que resolvieron y controlaron el siniestro.