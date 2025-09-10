Balas y misterio: investigan un presunto enfrentamiento narco en Centenario

La violencia no da tregua. Ésa es la frase que podría resumir lo que sigue ocurriendo en el barrio Vista Hermosa de Centenario, que sigue siendo noticia por los tiroteos que, meses atrás, obligaron incluso al cierre del centro de salud que funciona en el sector, debido a que el personal aseguró que estaba en riesgo su integridad y la de los pacientes por las constantes balaceras.

Ahora la policía investiga un presunto enfrentamiento que dejó sus rastros: 21 vainas servidas de calibre 9 mm. Sin embargo no se registraron muertos ni heridos y no hubo denuncias al respecto, por eso sigue siendo una incógnita lo que motivó tanta saña. Presumen que fue un enfrentamiento entre bandas, movidas por la puja por territorios narco.

Extrema violencia

“En el sector estamos realizando rondas, porque es un lugar en el que siempre se suelen dar estos casos. De hecho al escuchar las detonaciones uno de nuestros móviles acudió, pero ya no había rastros de ninguna persona ni de vehículos. Sólo las vainas servidas” informó, en diálogo con Mejor Informado, el comisario Luis Aguirre, de la Unidad 52°.

El episodio ocurrió en la madrugada del martes, en el sector de las calles Cuba y Simón Bolívar, en el Barrio Vista Hermosa II.

Cerca de allí funciona un domicilio que está señalado como un presunto “kiosco narco”, que tiempo atrás fue allanado en múltiples oportunidades. Esta vez, las autoridades policiales señalaron que en ese sitio no detectaron ningún movimiento irregular.

Lo cierto es que la investigación sigue, e incluso en las últimas horas se habrían registrado nuevos tiroteos en otros puntos de la ciudad, que estarían en la mira de la policía.