Neuquén y el contraste de temperaturas entre las regiones: así será el martes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió el pronóstico del tiempo para este martes 16 de septiembre en distintas localidades de la provincia de Neuquén. Se prevén jornadas mayormente nubladas con variaciones térmicas marcadas entre el sur cordillerano y el norte provincial.

Neuquén Capital: tarde cálida y cielo variable

En la capital provincial, el día comenzará con cielo parcialmente nublado y 9 grados en la madrugada. Hacia la mañana se espera un aumento de la nubosidad con 14 grados y vientos del sudoeste de hasta 22 km/h. La tarde presentará un repunte térmico hasta los 25 grados, con vientos moderados del noroeste, mientras que por la noche el registro descenderá a 18 grados, con nubosidad parcial y viento leve del este.

Zapala: estabilidad y temperaturas moderadas

En la zona centro, Zapala tendrá condiciones de cielo mayormente nublado durante toda la jornada. La temperatura irá de 8 grados en la madrugada a un máximo de 20 grados en la tarde, con vientos débiles a moderados del sector sudoeste. Hacia la noche, el valor descenderá a 13 grados, con viento casi calmo.

San Martín de los Andes: jornada fresca en la cordillera

El pronóstico para San Martín de los Andes anticipa un día mayormente nublado con registros más bajos respecto a otras localidades. La madrugada marcará 1 grado, mientras que por la mañana se alcanzarán 4 grados con viento del oeste. La máxima prevista será de 14 grados en horas de la tarde y, hacia la noche, la temperatura rondará los 7 grados, con nubosidad persistente y viento suave.

Chos Malal: amplitud térmica y cielo variable

En el norte neuquino, Chos Malal tendrá cielo parcialmente nublado en buena parte del día. La madrugada comenzará con 8 grados y viento del sudoeste, mientras que la mañana se presentará con 11 grados y nubosidad en aumento. Por la tarde la temperatura alcanzará los 22 grados con viento del noroeste, para descender a 15 grados durante la noche.