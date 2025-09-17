Neuquén licita más de $2.000 millones en insumos para rutas: ¿dónde se usarán?

El Gobierno de Neuquén confirmó la apertura de tres licitaciones destinadas a la compra de asfalto, alcantarillas y defensas metálicas, entre otros insumos viales. Con un presupuesto oficial superior a 2.017 millones de pesos, la medida busca sostener la continuidad del plan de pavimentación provincial y consolidar la política de inversión en infraestructura.

El gobernador Rolando Figueroa destacó que se trata de “obras históricas” largamente esperadas. La iniciativa prevé asfaltar 600 kilómetros de rutas durante su gestión, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y la transitabilidad en todo el territorio neuquino, revertir el déficit en caminos y favorecer el desarrollo económico de las regiones.

La licitación pública Nº 129/25 contempla la compra de asfalto EM1, emulsión de corte rápido y asfalto CA 30. Estos materiales serán destinados a las rutas Nº 7, 46, 21 y 61, que conectan zonas estratégicas como Vaca Muerta, el Parque Nacional Lanín y localidades cordilleranas, claves para la integración regional y el turismo.

Por su parte, la licitación pública Nº 130/25 permitirá adquirir caños para alcantarillas y bandas de unión, con un presupuesto de $288 millones. En tanto, la licitación Nº 131/25 contempla defensas metálicas, postes y alas terminales, con una inversión prevista de más de $445 millones. Todos los pliegos se encuentran disponibles en el portal oficial de la Provincia.

En un contexto nacional de ajuste en la obra pública, el modelo neuquino apuesta a sostener un plan vial estratégico. La inversión busca impulsar la conectividad territorial, potenciar actividades como el turismo y la industria hidrocarburífera, y garantizar un crecimiento equilibrado entre las distintas regiones de la provincia.