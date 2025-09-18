Los presidentes de las sociedades rurales patagónicas se reunirán en Buenos Aires con la flamante titular del Senasa

Los presidentes de las sociedades rurales de toda La Patagonia se reunirán esta tarde en Buenos Aires con María Belén Giraudo, la flamante titular del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).

La funcionaria reemplazó a Pablo Cortese, que presentó su renuncia en medio de la disputa por la importación de vacunas veterinarias. Ella asumió a finales de julio y éste sería el primer encuentro que mantiene con los ruralistas.

“Aprovecharemos para conocerla, y el tema central que le plantearemos será el del sostenimiento del estatus sanitario, luego del levantamiento de la barrera que ahora permite el ingreso de cortes de hueso plano. Finalmente la decisión de una jueza de Tierra del Fuego de levantar por un mes ese permiso sólo afectaba a esa Provincia. Pero seguimos demandando claridad sobre el tema” explicó Cecilia de Larminat, la presidente de la sociedad rural neuquina, en diálogo con "La Primera Mañana", que se emite por AM550.

Por otra parte también plantearán otros asuntos que quedaron en agenda del organismo. “El abordaje de la sarna es uno. Además en enero será obligatorio el cambio de todas las caravanas del ganado. Las caravanas son esas tarjetas que uno ve en las orejas de los animales, que permiten distinguir su establecimiento e historia sanitaria. El sistema actual es de lectura, y se convertiría en electrónico” detalló Larminat.

Debido a que la sequía los golpeó económicamente, podrían llegar a pedir que esa renovación (que implica una inversión importante) se posponga, al menos por ahora. “Veremos que surge del encuentro” se esperanzó la neuquina.

