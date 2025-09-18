Nueve conductores alcoholizados detectados en solo tres horas

En la madrugada del jueves, un operativo de tránsito detectó a nueve conductores manejando con alcohol en sangre. También se secuestraron 14 motos y tres autos.

La escena se repite: jóvenes que salen a divertirse, pero terminan poniendo en riesgo su vida y la de los demás. El foco estuvo en el centro de la ciudad, donde las picadas y las motos con caños de escape libres se hacen sentir cada semana.

Francisco Baggio, subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, explicó que decidieron intensificar los controles porque los miércoles los bares se llenan y, apenas llega el jueves, la madrugada se transforma en un caos: exceso de velocidad, ruido insoportable y conductores alcoholizados.

“En solo tres horas encontramos nueve alcoholemias positivas. La mayoría en motociclistas, con un máximo de 0,47 gramos de alcohol en sangre. El resto circulaba con escapes que parecen armas sonoras”, detalló Baggio.

El operativo incluyó a 30 inspectores desplegados en distintos puntos del centro. El resultado: motos y autos retenidos, multas y licencias en riesgo.

Las autoridades aseguran que los controles seguirán de manera sorpresiva. El mensaje es claro: salir a divertirse no puede convertirse en sinónimo de arriesgar la vida de todos.