La Policía ya sabe quienes fueron los que robaron y vandalizaron el sistema SiBici ¿reactivarán el servicio?

Desde el área de Medio Ambiente y Protección Ciudadana de la municipalidad confirmaron que fueron informados por la policía sobre algunas identificaciones de presuntos autores de los daños.

Detallaron que una bicicleta fue hallada y quien la usaba no pudo explicar cómo la obtuvo. También que las fuerzas de seguridad están trabajando con las cámaras de la zona.

Desde el municipio destacaron que SiBici es utilizado por toda la población y por unos pocos se deja sin un transporte muy útil a mucha gente. Además, esperan que en los próximos días se pueda reactivar nuevamente la estación.

En los últimos días se registraron daños principalmente en el sistema de anclaje y el piñón que permite asegurar las bicicletas en las estaciones. Desde el municipio afirmaron que están trabajando en nuevas medidas de seguridad para evitar que estos hechos se repitan.