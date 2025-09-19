¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Viernes 19 de Septiembre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
Bronca e indignación en neuquén

La Policía ya sabe quienes fueron los que robaron y vandalizaron el sistema SiBici ¿reactivarán el servicio?

Por los daños, habían decidido retirar la estación y las bicicletas de Avenida Olascoaga en el Parque Central.

Por Lucas Sandoval
Viernes, 19 de septiembre de 2025 a las 12:02
PUBLICIDAD
Las fuerzas de seguridad están trabajando con las cámaras de la zona

Desde el área de Medio Ambiente y Protección Ciudadana de la municipalidad confirmaron que fueron informados por la policía sobre algunas identificaciones de presuntos autores de los daños.

Detallaron que una bicicleta fue hallada y quien la usaba no pudo explicar cómo la obtuvo. También que las fuerzas de seguridad están trabajando con las cámaras de la zona.

Desde el municipio destacaron que SiBici es utilizado por toda la población y por unos pocos se deja sin un transporte muy útil a mucha gente. Además, esperan que en los próximos días se pueda reactivar nuevamente la estación.

En los últimos días se registraron daños principalmente en el sistema de anclaje y el piñón que permite asegurar las bicicletas en las estaciones. Desde el municipio afirmaron que están trabajando en nuevas medidas de seguridad para evitar que estos hechos se repitan.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD