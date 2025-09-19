La agenda para este viernes: de 9 a 22 un mundo de letras y actividades

La Feria Internacional del Libro de Neuquén continúa este viernes 19 de septiembre con una nutrida agenda de actividades distribuidas en distintos espacios.

En el Auditorio Marcelo Martín Berbel, la jornada comenzará a las 17:00 con presentaciones de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE), filial Neuquén. A las 18:00, Juana Mabel Miranda presentará su libro "La infancia que me dio raíces". Luego, a las 19:00, la escritora y periodista Verónica Boix dará a conocer su novela "La estrategia de la rana", y a las 20:00, el reconocido escritor y guionista Eduardo Sacheri presentará su más reciente obra, "Demasiado lejos".

En el Auditorio Irma Cuña, a las 17:00, Gustavo Lupano presentará "En Zapala debe estar nevando". A las 18:00 será el turno de Vilma Llamazares con su libro "Nacho tiene un cromosoma de más y sabe cómo usarlo". A las 19:00, Santa Editorial compartirá su catálogo junto a su editora Francisca Marós y los autores Carla Rojkind y Rafael Urretabizaya. Finalmente, a las 20:00, Diana Cristina Masini presentará su poemario titulado "Casita".

En el Domo María Elena Walsh, la programación se iniciará a las 17:00 con la presentación de Raúl Mansilla y su obra "La física en el barrio San Lorenzo", una propuesta que combina poesía y prosa. A las 18:00, María Dolores Duarte y María E. L. de Almada presentarán el libro "Leer, enseñar y pensar la literatura". A las 19:00, la Comisión de Diversidad e Inclusión de la SPE presentará la antología de relatos "El Maravilloso Mundo de Oleum".

Las actividades cerrarán en el escenario principal "Con el viento en la voz, la ciudad cuenta", donde a las 21:00 se presentará Romeluz y, a las 22:00, lo hará Samanta Juncos con su propuesta musical.

La Feria del Libro de Neuquén ofrece durante toda la jornada una amplia variedad de propuestas literarias, culturales y artísticas con entrada libre y gratuita, invitando al público a participar y disfrutar del encuentro entre autores, lectores y editoriales.