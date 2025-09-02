De La Voz Argentina a la cámara de Diputados: la cipoleña que podría reemplazar a Nadia Márquez en Diputados

¿Quién ocuparía su banca como diputada en el caso de que Nadia Márquez, la presidenta de La Libertad Avanza (LLA) en Neuquén, obtuviera un lugar en el Senado en las elecciones del 26 de octubre?

La respuesta nos llevará a Cipolletti, porque de ser así su lugar en la Cámara de Diputados sería ocupado por Gabriela Muñoz, la actual titular de la oficina de ANSES en esa ciudad rionegrina, que es la primera suplente en la lista.

De concretarse el cambio, además, Muñoz daría su primer paso en el Poder Legislativo nacional, luego de su experiencia en la gestión de ANSES.

¿Habrá cambios?

Cabe recordar que la libertaria cipoleña acompaña a Javier Milei desde 2020. En declaraciones periodísticas aseguró que entre sus proyectos (en el caso de acceder a la banca) podrían figurar el fomento de prácticas empresariales sostenibles y la aplicación de sanciones a quienes incumplan normas ambientales.

Con respecto a su partido aseguró que tiene una mirada conciliadora, y que buscará sumar y no restar entre los militantes de la fuerza.

La libertaria que salió de ‘La Voz Argentina”

La libertaria de 33 años no tenía experiencia política cuando comenzó a militar. Conoció a Javier Milei en Buenos Aires, donde participó en una edición de La Voz Argentina y estuvo en los eventos de campaña de José Luis Espert.

Milei participaba en programas de televisión y a través de Instagram los unió su amor por la música. Luego se convirtió en una fanática militante, y al regresar a Neuquén armó una línea joven de libertarios en la provincia.

Su llegada a la ANSES de Cipolletti fue polémica, debido a su falta de formación. Ahora quedaría al borde de la diputación nacional, y hay muchas voces adversas a su verdadera aptitud para ocupar ese rol.