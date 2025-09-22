Paso Samoré: más de 11 mil personas cruzaron, pero hubo fuerte baja respecto a 2024

El complejo fronterizo Cardenal Samoré tuvo mucho menos movimiento que en 2024 durante el último fin de semana largo por las Fiestas Patrias de Chile.

En total, cruzaron 11.197 personas y 3.344 vehículos, lo que significó una caída del 41,5% en comparación con el mismo período del año anterior.

Según explicó la delegada presidencial de Osorno, Claudia Pailalef Montiel, del total de registros se contabilizaron 6.154 ingresos y 5.043 egresos. La baja se relaciona con la diferencia en el calendario: en 2024 el feriado se extendió seis días, mientras que este año fue más breve.

En cuanto al tránsito vehicular, la mayoría correspondió a autos particulares (2.954), además de 330 camiones y 60 micros.

Para garantizar que el cruce fuera rápido y ordenado, Chile dispuso de unos 80 funcionarios públicos y personal externo destinado a brindar información. También se habilitaron puntos de revisión adicionales, lo que permitió mantener un promedio de espera de entre 10 y 20 minutos.