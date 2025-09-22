¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 22 de Septiembre, Neuquén, Argentina
Paso Samoré: más de 11 mil personas cruzaron, pero hubo fuerte baja respecto a 2024

El paso fronterizo registró menos viajeros que el año pasado debido a la diferencia en la duración del feriado.

Por Lucas Sandoval
Lunes, 22 de septiembre de 2025 a las 20:09
Contabilizaron 2.954 automóviles particulares, 330 camiones y 60 micros.

El complejo fronterizo Cardenal Samoré tuvo mucho menos movimiento que en 2024 durante el último fin de semana largo por las Fiestas Patrias de Chile.

En total, cruzaron 11.197 personas y 3.344 vehículos, lo que significó una caída del 41,5% en comparación con el mismo período del año anterior.

Según explicó la delegada presidencial de Osorno, Claudia Pailalef Montiel, del total de registros se contabilizaron 6.154 ingresos y 5.043 egresos. La baja se relaciona con la diferencia en el calendario: en 2024 el feriado se extendió seis días, mientras que este año fue más breve.

En cuanto al tránsito vehicular, la mayoría correspondió a autos particulares (2.954), además de 330 camiones y 60 micros.

Para garantizar que el cruce fuera rápido y ordenado, Chile dispuso de unos 80 funcionarios públicos y personal externo destinado a brindar información. También se habilitaron puntos de revisión adicionales, lo que permitió mantener un promedio de espera de entre 10 y 20 minutos.

