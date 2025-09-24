Figueroa: “El deporte es parte del camino que elegimos los neuquinos”

Los Juegos Regionales Neuquinos 2025 fueron presentados oficialmente este martes en el renovado estadio Ruca Che, con la participación del gobernador Rolando Figueroa, autopridades municipales y referentes deportivos. La propuesta está dirigida a niños, niñas y adolescentes de 12 a 16 años, quienes competirán en básquet, fútbol, futsal, vóley y tenis de mesa.

Durante el acto, el gobernador Rolando Figueroa destacó que el deporte refleja una “forma de vida neuquina” y remarcó las políticas públicas implementadas para garantizar inclusión e igualdad. “Hemos trazado una forma de vida y esa forma también se palpa en el deporte”, expresó el mandatario, al resaltar las obras de infraestructura deportiva impulsadas en distintas localidades.

La secretaria de Deportes, Cultura y Gestión Ciudadana, María Fernanda Villone, señaló que el programa moviliza a toda la provincia y resaltó que se invirtieron 500 millones de pesos para garantizar indumentaria, materiales, viajes y recursos logísticos en municipios y comisiones de fomento. “En cada movimiento y cada salto se construye algo más que un torneo: se construye neuquinidad”, aseguró.

El programa está diseñado bajo el Plan de Regionalización, lo que permitirá descentralizar competencias y asegurar un acceso equitativo en todo el territorio provincial. Las etapas de juego estarán organizadas en tres instancias: local, regional y final provincial, que se disputará a fines de 2025.

Se espera que la iniciativa beneficie de manera directa a más de 4.000 deportistas y alcance indirectamente a unas 20.000 personas, sumando a familias, escuelas y clubes.