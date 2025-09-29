Un rionegrino integra el nuevo Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios tras la renovación de autoridades

Este fin de semana se concretó la renovación de autoridades del Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios de la República Argentina, órgano máximo de representación institucional del sistema federal de bomberos. La nueva conducción fue elegida por unanimidad y estará integrada por representantes de federaciones provinciales de todo el país. Río Negro tendrá participación activa a través de su Federación, que forma parte del nuevo esquema directivo.

La presidencia quedó a cargo de Carlos Milanesi de la Federación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras que la vicepresidencia será ejercida por Manuel Gutiérrez, de la representación de la provincia de Salta. El secretario general será Daniel Vicente de la Federación Bonaerense, y el tesorero, José Calderón de Regina integra la Federación de Río Negro, consolidando la participación rionegrina en la conducción nacional.

El Consejo Nacional tiene como función principal coordinar políticas de formación, asistencia técnica, gestión de recursos y representación institucional de más de mil cuerpos de bomberos voluntarios distribuidos en todo el país. También articula con organismos nacionales y provinciales en materia de protección civil, emergencias, capacitación y normativa. Su rol es clave para garantizar estándares de calidad, seguridad y profesionalización en el servicio.

Desde la Federación Río Negro se valoró la incorporación al Consejo como un reconocimiento al trabajo territorial sostenido, la formación continua y el compromiso con la comunidad. “Es un orgullo que nuestra provincia esté representada en este espacio de decisión. Seguiremos trabajando para fortalecer el sistema y acompañar a cada cuartel en sus desafíos”, expresaron desde la conducción provincial.

-