Los nuevos contenedores y volquetes para almacenar residuos y poder recogerlos de manera efectiva están en la capital neuquina desde hace poco tiempo; pero, su efectividad se resiente, cuando hay gente que saca sus contenidos para buscar algo, por necesidad, o, simplemente, por "cirujeo", como se puede apreciar en la foto, sacada en la esquina de Bahía Blanca y avenida Mosconi, este lunes 29 de octubre.

El problema no es desconocido por la Municipalidad capitalina, al contrario: se lleva adelante una batalla permanente contra estas costumbres, y se ha dispuesto cobrar multas de hasta 900 mil pesos a quienes lleven adelante estas prácticas. Pero el problema no ha desaparecido pese a las advertencias.

Revolver y tirar basura desde los contenedores es una actividad que aumenta, en un contexto nacional muy complicado en lo social. ¿Se podrá resolver sin solucionar el problema de fondo, que es, fundamentalmente, que más de 8 millones de personas están en situación de pobreza en el país?