El duro posteo de Alison: “caí en manos de inoperantes que sólo quieren facturar"

“Hoy me apodan ‘mamá robot’, porque mis hijos saben que voy a recibir una prótesis. Tengo cicatrices en todo mi cuerpo, ya no soy la misma mujer que entró inocente al quirófano. A veces me duele mirarme al espejo. Pero gracias a Dios tengo una familia que me anima a seguir”.

Con esas palabras Alison Calfunao se expresó a través de sus redes sociales, mediante una carta abierta en la que volvió a reclamar justicia, buscando que se esclarezca su caso.

Se trata de la neuquina de 30 años fue trasplantada con éxito en el hospital Italiano el 17 de junio. Ocurrió tras padecer dos paros cardíacos en Neuquén, luego de ingresar al quirófano por una ligadura de trompas, que estaba programada pero tuvo consecuencias inesperadas.

“Estuve en estado de delirio por mucho tiempo, ya que por día tomaba entre 45 pastillas y jarabes, qué me administraban por las secuelas qué me había dejado el estar entubada. También tuve pérdidas dentales y herpes hasta la garganta” detalló, acongojada.

“Verme conectada, pinchada, con hematomas, cánulas, alimentada por sonda y demás procedimientos era sufrir todos los días. Estuve dos semanas sin poder dormir por miedo a no despertar nunca más” agregó.

Secuelas gravísimas

“Hoy vivo con secuelas físicas y emocionales de lo que considero que fue una mala praxis. Sufrí dentro de ese quirófano a cargo del ginecólogo y el anestesista. Quiero que les saquen la matrícula, para que no sigan matando personas” afirmó.

“Mi descargo es para que vean como quedé físicamente, y todo lo que paso día a día” amplió. Además dejó un fuerte reclamo para la obra social.

“Swiss Medical en las últimas semanas estuvo actuando de manera indebida. Tardaron en autorizarme turnos y en reintegrar el dinero de cada factura que se les presenta en tiempo y forma. Hasta nos quisieron hacer firmar una cláusula en la que decía qué no podíamos demandarlos a ellos, sus clínicas o a su personal" relató, indignada.

Por último, sintetizó “todo fue una carnicería”.