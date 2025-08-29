El abogado de Alison quiere que imputen al anestesista y al ginecólogo por mala praxis

Negligencia, abandono de paciente y fallas en las actuaciones médicas. Esos serán los principales argumentos de las imputaciones que pedirá el abogado defensor de Alison Calfunao, que irá contra el ginecólogo y el anestesista que la atendieron.

Al primero lo acusará de haberla dejado sola en el quirófano, a expensas de la actuación de otros profesionales y sin supervisar esas prácticas. Al segundo por haber cometido errores en la administración de la sedación.

Esas recriminaciones se convertirán en cargos, con los que la querella pretenderá que imputen a ambos profesionales, que a su entender fueron los que precipitaron el deterioro de salud de Alison, que casi pierde la vida. Como resultado de ese accionar le amputaron una pierna, la sometieron a un trasplante de corazón y le sacaron dientes sin avisarle, para poder entubarla. Ahora, aunque se recupera, las secuelas serán irreparables.

Audiencia clave

La novedad más importante está dada por una audiencia de control de investigación que se realizará el viernes 5 de septiembre. En ella las partes evaluarán toda la información que se recabó hasta ahora. Además la defensa de Alison insistirá con la autorización de la incorporación de algunas pruebas.

Por caso pidieron secuestrar el capnógrafo de la clínica en la que fue operada inicialmente. Ese aparato mide la oxigenación de la sangre, para determinar que todo sea normal durante el desarrollo de una cirugía. Además querrán obtener las historias clínicas originales, para compararlas con las copias que recibieron de las mismas.

Antes (el miércoles 3) el abogado patrocinante adelantó que seguirán tomándoles testimonios a otros de los médicos que atendieron a la chica durante su intervención.

Tras ese encuentro, se abrirá un lapso en el que el doctor Mariano Mansilla formalizará las acusaciones, pretendiendo que se impute por presunta mala praxis al citado ginecólogo y al anestesista.

Cómo fueron los hechos

A modo de síntesis de lo ocurrido, la neuquina de 30 años fue trasplantada con éxito en el hospital Italiano el 17 de junio. Ocurrió tras padecer dos paros cardíacos en Neuquén, luego de ingresar a quirófano por una ligadura de trompas, que estaba programada pero tuvo consecuencias inesperadas.

Hoy, mientras se restablece, su familia busca determinar si su salud terminó resentida por malas prácticas médicas, ya que al momento de la operación ginecológica no poseía ningún tipo de enfermedad previa.