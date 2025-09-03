Gas, cloacas y pavimento: Centenario avanza con infraestructura esencial

El gobernador Rolando Figueroa, acompañado por el intendente Esteban Cimolai, encabezó la inauguración de la red de gas en 13 manzanas del barrio Bella Vista. La obra permitirá que 156 familias accedan al servicio, mientras que se avanzará con un convenio adicional para extenderlo a 96 casas más.

La iniciativa forma parte del plan municipal Gas en tu Hogar, financiado con fondos provinciales. La obra ejecutada por la empresa Instalquen demandó una inversión de 189 millones de pesos, mientras que el nuevo contrato para 96 conexiones representará 169 millones adicionales.

En paralelo, se firmó el contrato para la construcción del colector cloacal Este – Ruta 7, con un presupuesto de 1.906 millones de pesos. Esta obra beneficiará a 6.400 familias de los barrios Mercer, Gacén, Eucaliptus, Vanícola, Río Sereno y el Club del Sindicato de Petroleros Privados, además de acompañar futuros desarrollos urbanos.

Las autoridades recorrieron también las obras de pavimento en el barrio 173 Viviendas y la red cloacal del barrio Caprichos del Sol. En total, se ejecutan 25 cuadras de asfalto, con tareas de reacondicionamiento de cordones cuneta y la instalación de conexiones domiciliarias de cloacas.

Figueroa destacó la importancia de sostener un círculo virtuoso en materia de infraestructura y servicios. “Cuando no se detiene, los vecinos también pueden contribuir para que otro vecino acceda a estas mejoras tan esperadas”, expresó el mandatario provincial.

Por su parte, el intendente Cimolai calificó la jornada como un “día histórico” para la localidad. Subrayó que actualmente Centenario registra más de 2.500 conexiones de gas en marcha, lo que garantiza a los vecinos dejar atrás los inviernos fríos y duros gracias al aporte provincial.