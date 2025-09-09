Con una inversión millonaria y bajo el plan Orgullo Neuquino, la Municipalidad concluyó la obra en una de las avenidas más transitadas del oeste capitalino. Se trata de un paso clave dentro de un ambicioso programa de renovación de 3.000 cuadras que impulsó la gestión de Mariano Gaido.

La repavimentación de la avenida Combate de San Lorenzo, entre San Martín y Abraham, significó no sólo la recuperación de una vía esencial, sino también una mejora significativa en la seguridad y comodidad para automovilistas, ciclistas y peatones. La intervención abarcó 20 cuadras que presentaban un alto grado de deterioro y ya habían superado su vida útil.

Bruno: "Son fondos que vuelven a los vecinos"

La subsecretaria de Infraestructura, Mariel Bruno, encabezó la inauguración y destacó que la obra demandó más de 1.200 millones de pesos, financiados íntegramente con recursos municipales provenientes del superávit. “Son fondos que vuelven a los vecinos en forma de obras concretas”, remarcó. En total, el plan contempla una inversión de 2.000 millones de pesos para mejorar las calles más antiguas de la ciudad.

Ya circulan por el nuevo asfalto

Representantes barriales de Progreso y Cumelén expresaron su satisfacción con los trabajos realizados. Marcelo Pailacura afirmó que la obra “mejora la calidad de vida y la prevención”, mientras que Jorge Galar celebró el impacto en la seguridad y el orden urbano. La rápida habilitación de la avenida minimizó molestias y ya se perciben mejoras en la circulación diaria del oeste neuquino.

El trabajo incluyó fresado, colocación de malla y una nueva carpeta de concreto asfáltico, lo que garantizará una mayor durabilidad frente al uso constante. Además, se pintaron bicisendas y sendas peatonales con pintura termoplástica, que aseguran una circulación más ordenada. La inversión fue de más de 1.200 millones de pesos, íntegramente con fondos municipales.

