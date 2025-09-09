Gas domiciliario: la provincia suma localidades al servicio

El ministro de Planificación, Innovación y Modernización, Rubén Etcheverry, afirmó que la provincia desarrolla un modelo energético neuquino más justo e inclusivo. Explicó que, siendo la principal productora de gas del país, Neuquén no puede mantener habitantes sin acceso a este recurso básico. La reciente habilitación de la primera etapa del gasoducto del Alto Neuquén confirma ese rumbo.

El nuevo gasoducto permitirá abastecer a zonas como Guañacos y avanzar en la conexión de localidades como Las Ovejas, Manzano Amargo y Varvarco. Según estimaciones oficiales, Las Ovejas dispondrá del servicio antes de fin de año, mientras que Manzano Amargo y Varvarco contarán con gas natural antes del próximo invierno, ampliando así la cobertura energética provincial.

El gobernador Rolando Figueroa anunció un plan integral de inversión en infraestructura. Este contempla la extensión de ductos, nuevas plantas de Gas Licuado de Petróleo (GLP), subsidios provinciales y asistencia a poblados del interior. Estas acciones buscan garantizar que el gas domiciliario llegue a todos los rincones de Neuquén, reemplazando progresivamente el uso de leña y garrafas en épocas de frío.

Etcheverry destacó el papel de la empresa provincial Hidenesa, que administra plantas de GLP y permite el abastecimiento a localidades como Caviahue, Andacollo, Los Miches, Loncopué, Aluminé y Villa Pehuenia, entre otras. Actualmente, más de 19 mil usuarios se benefician de este sistema que garantiza gas en regiones donde las distribuidoras privadas desistieron tras las privatizaciones de los años 90.

“Gracias a esta política, muchas comunidades cuentan con gas domiciliario. De lo contrario, hubieran quedado postergadas, dependiendo únicamente de la leña”, sostuvo el ministro. Subrayó que, en una provincia con Vaca Muerta, resulta inconcebible que haya familias cercanas a un gasoducto que aún deban calefaccionarse con métodos precarios.

Finalmente, Etcheverry remarcó que el objetivo del Ejecutivo es consolidar un plan integral de gas natural en toda la provincia.