A 50 años del golpe cívico-militar que dejó más de 30 mil desaparecidos, la región se moviliza. Este 24 de marzo no será un día más: habrá marchas, pañuelazos, intervenciones y actos en distintas ciudades, en una jornada atravesada por la memoria y el reclamo que no se apaga. Porque si algo quedó claro en las últimas horas, es que la vigilia ya empezó a sentirse en las calles. Y lo que viene promete ser masivo.

Roca: pañuelos, nombres y una marcha que promete ser masiva

En Roca, la vigilia ya dejó imágenes fuertes. Durante la noche, la plaza se llenó de pañuelos pintados a mano y una bandera con los nombres de los desaparecidos locales ocupó un lugar central.

Carlitos Malvino, Alberto Penedo, María Victoria Salgado, Carlitos Esponda, Patricio Dillon, Roxana Rudell, David Cilleruelo, Dicky Povedano y Fale La Sala volvieron a estar presentes, en una intervención cargada de emoción.

Pero además, las actividades seguirán durante todo el día. A las 15 habrá concentración en el IUPA, y desde las 16 la plaza será escenario de intervenciones, radio abierta y actividades colectivas. Finalmente, a las 18:30 se realizará la marcha central desde Plaza Belgrano, en lo que se espera una convocatoria multitudinaria.

Viedma: acto oficial, pañuelazo y movilización

En la capital provincial, la agenda arranca temprano y viene cargada. A las 10 de la mañana fue el acto oficial organizado por la Municipalidad.

Sin embargo, uno de los momentos más simbólicos llegará al mediodía: a las 12, el histórico Puente Ferrocarretero será escenario de un “pañuelazo” que unirá a toda la comarca en un gesto cargado de significado.

Más tarde, la jornada cerrará con una gran movilización popular que partirá a las 17 desde la Plaza San Martín.

Cipolletti: vigilia y marcha temprana

Por su parte, Cipolletti ya comenzó a moverse desde el 23 de marzo, con una vigilia en la Plaza de la Justicia donde hubo pintadas de pañuelos y carteles.

Pero además, este martes la ciudad apuesta a una marcha temprana. La convocatoria principal era a las 11 en Yrigoyen y España, con la idea de concentrar desde temprano y luego sumarse a otras actividades regionales.

Cinco Saltos: intervención y marcha de antorchas

En Cinco Saltos, la jornada tendrá un cierre particularmente emotivo. Las actividades comenzarán desde las 17 en la Plaza San Martín, con intervenciones y micrófono abierto.

Sin embargo, el momento más fuerte será a las 18:45, cuando se realice una marcha de antorchas por las calles céntricas. Una postal que cada año gana más fuerza.

Bariloche: pañuelos y concentración en el Centro Cívico

En la zona cordillerana, Bariloche también tendrá una jornada intensa. Desde las 10 hasta el mediodía, se realizará la tradicional pintada de pañuelos en la plaza del Centro Cívico.

Luego, por la tarde, a las 16, comenzará la concentración para marchar desde Onelli y Brown, en lo que se espera una convocatoria multitudinaria.

Así, a medio siglo del golpe, la región vuelve a salir a la calle. Con pañuelos, con nombres y con memoria. Porque el tiempo pasa, pero hay algo que no cambia: la necesidad de recordar y de seguir pidiendo verdad y justicia.