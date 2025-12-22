Un incendio de importantes dimensiones se desató en las últimas horas del domingo en el barrio 3 Arroyos de El Bolsón, sobre callejón Pérez León, donde tres viviendas resultaron completamente destruidas. El siniestro ocurrió cerca de la medianoche, momento en el que se recibieron múltiples llamados alertando sobre el avance del fuego.

La segunda jefa del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de El Bolsón, Soledad Millaleo, informó que al arribar la primera unidad se constató que al menos tres viviendas estaban involucradas, por lo que fue necesario solicitar refuerzos y despachar más móviles con personal. Los domicilios afectados estaban construidos íntegramente en madera, se encontraban dentro del mismo terreno y no contaban con propietarios, lo que favoreció la rápida propagación del fuego. Las pérdidas fueron totales, con daños estimados en el 100% de las estructuras.

El operativo incluyó un intenso trabajo para evitar que las llamas alcanzaran viviendas cercanas. Gracias a la acción de los bomberos, se logró contener el avance, aunque una de las casas lindantes sufrió daños parciales en el techo, con una afectación aproximada del 20%.

El procedimiento se desarrolló de manera coordinada con personal policial, mientras se realizaban tareas de control, enfriamiento y prevención de nuevos focos. No se reportaron personas heridas como consecuencia del incendio, aunque las pérdidas materiales fueron totales en las tres viviendas afectadas.

El barrio 3 Arroyos se encuentra en una zona de alta densidad de construcciones de madera, lo que incrementa el riesgo de propagación en caso de incendios. Las autoridades reiteraron la importancia de extremar medidas de prevención y seguridad en viviendas deshabitadas o sin mantenimiento.